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جوتيريش: محافظ بنك إنجلترا سيصبح مبعوثاً للأمم المتحدة لـ"تمويل المناخ"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
ترجمة - منة الشريف
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، بأن محافظ بنك إنجلترا مارك كارني سيقود دفعة من الامم المتحدة؛ لجعل القطاع المالي يأخذ في الاعتبار بشكل مناسب، المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وقال جوتيريش، إن كارني، الذي من المقرر أن يغادر البنك في 31 يناير "كان رائدًا في دفع القطاع المالي للعمل على المناخ".

وأوضح فى مؤتمر صحفى قبل قمة المناخ بالأمم المتحدة فى مدريد، التى تبدأ يوم الإثنين القادم، أن كارنى سيكون المبعوث الخاص للامم المتحدة للعمل المناخي وتمويل المناخ اعتبارا من العام المقبل.

وكان مايكل بلومبرج، الملياردير صاحب خدمة البيانات والأخبار المالية بلومبرج وعمدة مدينة نيويورك السابق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي حتى استقال من منصبه في نوفمبر، قبل وقت قصير من تقديم الأوراق إلى الترشح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تحدث "كارني" لأول مرة عن المخاطر، التي يشكلها تغير المناخ على التمويل في عام 2015، ومنذ ذلك الحين حث على تحسين إدارة المخاطر والإشراف والكشف عنها.

ولقد تحدث عن "الأصول العالقة" - رواسب الفحم والنفط والغاز التي قد تفقد قيمتها، إذا ابتعد العالم عن الكربون - وانتقد الافتقار إلى الشفافية بشأن تأثير الاحترار العالمي لتريليونات الدولارات من الاستثمارات المحتملة.

وقال بنك إنجلترا، إن كارني سيسعى إلى جعل تأثير تغير المناخ محوريًا في إعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر وحساب العائدات قبل انعقاد قمة عالمية في جلاسجو في نوفمبر 2020.

وصرح كارني في بيان، بأنه يجب أن تصبح الإفصاحات عن مخاطر المناخ شاملة، ويجب أن تتحول إدارة مخاطر المناخ، ويجب أن يسير الاستثمار في عالم خالٍ من صافي الربح.

وعد حوالي 70 دولة بالبدء في "صفر صافي" - موازنة انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بهم مع تدابير مثل التقاط الكربون أو زراعة الأشجار - بحلول عام 2050.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان، إن معالجة تغير المناخ كانت مهمة للحكومات.

ولكن الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، وعد بمناقشة اعتبارات الاستدامة في مراجعة استراتيجية وشيكة.

وقالت فرقة إنجلترا، إن كارني سيكسب دولارًا واحدًا سنويًا في دوره الجديد، أي ما يقرب من 900،000 جنيه (1.15 مليون دولار) أقل من رزمته السنوية في البنك المركزي البريطاني.

وكان من المقرر أصلًا أن يغادر كارني في عام 2018، لكنه بقي للمساعدة في توجيه الاقتصاد البريطاني خلال فترة الانتقال من الأتحاد الأوروبي.

ولم يتم تسمية خليفته بعد، وأشار كارني إلى أنه سيمدد إقامته إلى ما بعد 31 يناير - وهو التاريخ الذي من المقرر أن تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي - إذا لزم الأمر.

وكان ينظر إلى كارني كمنافس لقيادة صندوق النقد الدولي، لكن المهمة انتقلت بدلًا من ذلك إلى كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الدولي.

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الكلمات المفتاحية

مبعوث الامم المتحدة تغير المناخ بنك انجلترا انجلترا الامم المتحدة

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