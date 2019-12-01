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البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع الفجر بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة برشلونة ضد أتليتيكو مدريد، دون تقطيع.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2020.

 

البث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع بعدة جودات
بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في بطولة الدوري الإٍسباني الممتاز، يسعي الفريقان في تحقيق الانتصار لأسباب مختلفة، برشلونة يسعى للفوز والانفراد بالصدراة وإسعاد جماهيره، بينما يحاول أتلتيكو التغلب على البرسا واعتلاء صدارة الترتيب ويبلغ الفارق بينهم 3 نقاط فقط.

 

البث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع بعدة جودات

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