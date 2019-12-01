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هيئة "الجمارك" تكشف عن عقوبة الاعتداء على أحد موظفيها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجهت هيئة الجمارك السعودية، مساء اليوم الأحد، تحذير من الاعتداء على أحد موظفيها، مؤكدة على أن عقوبة هذه الأفعال تصل إلى مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات.

وكتبت الجمارك السعودية، تغريدة عبر صفحتها بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، قائلة: عقوبة الاعتداء على موظف الجمارك السعودية أثناء تأدية عمله، تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات، أو غرامة مليون ريال، أو بهاتين العقوبتين معًا.

وقبل 15 يومًا، اعتدى مهرب بالطعن على أحد منسوبي الجمارك السعودية، في منفذ الخفجي الحدودي مع الكويت، وهو ما أدانته الهيئة، قائلة: نتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراء التحقيق مع المعتدي، حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه، والتي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه، مشددًة على أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له منسوبوها.

الجمارك السعودية
هي هيئة حكومية مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.

وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م الصادر عن البنك الدولي احتلت المملكة المرتبة 86 بين 190 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود، متقدمة 72 مرتبة عن العام السابق.

وتسعى الجمارك السعودية عبر رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة الإقليمية، وتقديم الخدمات بمستوى الإمكانيات المتوفرة بالمملكة، والمساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر: تيسير التجارة، تحقيق الإيرادات، الاهتمام بالعميل، حماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الجمارك المملكة السعودية الجمارك

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