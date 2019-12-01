طريقة جديدة لاستعراض إنجازات القحطاوي مع الهلال في مباراة اعتزاله







ابتكر منظمو حفل اعتزال ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال السابق، طريقة جديدة لتكريم نجم الفريق، أثناء حفل اعتزاله، مساء اليوم الأحد، والتي أقيمت تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



وعرض منظمو الحفل، بطولات وإنجازات القحطاني مع الهلال، بطريقة ثلاثية الأبعاد، والتي بلغت 16 بطولة رفقة في الفترة من 2005 وحتى 2018.



وتنوعت بطولات ياسر القحطاني مع نادي الهلال، لتشمل كلا من؛ 7 بطولات في كأس ولي العهد، 5 بطولات في الدوري السعودي للمحترفين، بطولتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، بطولة في كأس الأمير فيصل بن فهد، بطولة في كأس السوبر السعودي.



وسيشهد الحفل إقامته مباراة بين فريق y20 وفريق الهلال، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



