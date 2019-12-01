Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة جديدة لاستعراض إنجازات القحطاوي مع الهلال في مباراة اعتزاله

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements



ابتكر منظمو حفل اعتزال ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال السابق، طريقة جديدة لتكريم نجم الفريق، أثناء حفل اعتزاله، مساء اليوم الأحد، والتي أقيمت تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وعرض منظمو الحفل، بطولات وإنجازات القحطاني مع الهلال، بطريقة ثلاثية الأبعاد، والتي بلغت 16 بطولة رفقة في الفترة من 2005 وحتى 2018.

وتنوعت بطولات ياسر القحطاني مع نادي الهلال، لتشمل كلا من؛ 7 بطولات في كأس ولي العهد، 5 بطولات في الدوري السعودي للمحترفين، بطولتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، بطولة في كأس الأمير فيصل بن فهد، بطولة في كأس السوبر السعودي.

وسيشهد الحفل إقامته مباراة بين فريق y20 وفريق الهلال، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

Advertisements

أخبار تهمك

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعة و 12 دقيقة

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من نصف ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ثلث ساعة

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status