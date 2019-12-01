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أستاذ علم النفس توضح أسباب انتحار طالب كلية الهندسة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:53 م
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انتحار طالب الهندسة
انتحار طالب الهندسة
داليا الحسين
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أرجعت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذة علم النفس السلوكي، انتحار شاب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة إلى شعوره بالخذلان من الآخرين، موضحة أن الخذلان أحد أبرز الأسباب التي تدفع الإنسان للانتحار.

وقالت "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامس سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الغالبية من الناس تحفظ الدين ولم تفعل دوره فيما يتعلق بـ"خيركم خيركم لأهله"، و"تبسمك في وجه أخيك صدقة".

وأضاف أستاذة علم النفس السلوكي: "أحد الشيوخ أكد بأن المنتحر ليس بكافر، ونقول بأن الذين دفعوه للانتحار هم الكفار الحقيقيين"، موضحة أن حالة الانتحار التي وقعت من أعلى برج القاهرة الدافع فيها تعرض الشاب إلى حالة الاكتئاب الشديدة والفصام.

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برج القاهرة انتحار طالب هندسة الخذلان أستاذة علم النفس

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