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شعبة الحاصلات الزراعية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفول

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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اسعار الفول
اسعار الفول
كساب أحمد
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عقب أحمد باشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، على ارتفاع سعر الكيلو الفلول لـ34 جنيهًا، قائلًا: "مصر تنتج 10% من استهلاكها من محصول الفول، موضحًا أن مصر تستهلك 60 ألف طن من الفول شهريًا، في حين أن انتاج مصر سنويًا من محصول الفول لا يتعدى الـ150 ألف طن".

وتابع رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مصر خلال الشهور الماضية كانت تعتمد على الفول المحلي بصفة رئيسية، ومن الطبيعي ارتفاع سعر الفول البلدي الآن بسبب قلة المعروض منه.

وتابع أن سعر كيلو الفول المستورد الآن يتراوح ما بين 9 لـ 12 جنيهًا، وهو أقل جودة من الفول المحلي نسبيًا، معقبًا: "تعددا مصر فوق الـ100 مليون بياكلوا فول كل يوم، ومعندناش الرقعة الزراعية التي تغطي هذا الحجم من الاستهلاك".


هذا وشهدت أسعار الفول البلدي ارتفاعا بنسبة 30% للطن، ليصل إلى ما يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، حسب حجمه، نتيجة انخفاض المعروض من الفول البلدي في الأسواق المحلية مقابل ارتفاع الطلب.

ويتراوح سعر الكيلو من 32 إلى 34 جنيها، بارتفاع نسبته 30% عن موسم الحصاد (شهريْ مايو ويونيو)، ما دفع المستهلكين إلى الإقبال على الفول المستورد، منخفض السعر بالنسبة لنظيره البلدي، والمستقرة أسعاره بين 15 و16 جنيها للكيلو.

كما وصل طن الفول المجروش إلى 30 ألف جنيه، في حين أن سعر الفول المستورد يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للطن.
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