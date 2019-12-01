32.2 مليون برميل واردات اليابان من النفط الإماراتي في أكتوبر





بلغت واردات اليابان من النفط الإماراتى 32.241 مليون برميل خلال أكتوبر الماضي، بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.





وذكرت وكالة الطاقة أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 37.6% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية.





وأشارت إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 85.685 مليون برميل.





تعتبر الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الشرق الأوسط، وهي تستقطب نحو ثلث تعاملات طوكيو التجارية في المنطقة.





وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في أبريل: "تعد الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، وقد زودت طوكيو العام الماضي بنحو ربع حاجاتها النفطية".





وفي 2017 ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10.5% إلى 28 مليار دولار، و بلغت قيمة صادرات اليابان 7.2 مليار دولار حسب أرقام نشرتها سفارة اليابان في أبوظبي.





ويشكل النفط ومشتقاته نحو 95% من الصادرات الإماراتية إلى اليابان، أما نسبة 5% المتبقية فغالبيتها من الألمنيوم.