رابط مباشر bein Sport .. مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

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وتنطلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد.

وتُذاع مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على قناة beIN SPORT HD 3.

ويسعى برشلونة لمواصلة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف الصدارة مجددًا من غريمه التقليدي ريال مدريد، في محاولة من البرسا للدفاع عن اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وستشهد مباراة اليوم عودة الفرنسي أنطوان جريزمان إلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، بعدما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، بث مباشر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد اليوم ضد برشلونة كورة ستار الدوري الإسباني بلس يوتيوب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ، كورة ستار الاسطورة بث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت برشلونة وأتلتيكو مدريد liveمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع، برصيد 25 نقطة، ويعول أتلتيكو على مباراة اليوم للدخول في المنافسة المباشرة على لقب البطولة الإسبانية..

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، جونيور فيربو

خط الوسط: آرثر ميلو، دي يونج، أرتورو فيدال

في الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

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في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: لودي، هيرموسو، فيليبي، تريبير

خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤول نيجيز، جواو فيليكس

في الهجوم: موراتا، آنخيل كوريا

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وستكون مباراة برشلونة اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي البلوغرانا بضغط المباريات بعد المواجهة المجهدة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.يلا شوت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة اون لاين، مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ غياب العديد من لاعبي برشلونة بسبب الإصابة وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي، كورة بلس يلا شوت برشلونة وأتلتيكو مدريد، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرالبث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية كورة







