Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط مباشر bein Sport .. مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:45 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
الفجر الرياضي
Advertisements
يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالليجا، نة live7hd رابط الدوري الإسباني، برشلونة وأتلتيكو مدريد الآن يلا شوت اليوم، ماتش أتلتيكو مدريد ضد برشلونة يلا شوت حصري، كورة جول برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر kooora goal، كورة ستار برشلونة ضد أتلتيكو مدريد kora star ، بين ماتش بث مباشر برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش برشلونة اليوم كورة اتش د
وتنطلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد.
وتُذاع مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على قناة beIN SPORT HD 3.
ويسعى برشلونة لمواصلة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف الصدارة مجددًا من غريمه التقليدي ريال مدريد، في محاولة من البرسا للدفاع عن اللقب للموسم الثالث على التوالي.
وستشهد مباراة اليوم عودة الفرنسي أنطوان جريزمان إلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، بعدما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، بث مباشر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد اليوم ضد برشلونة كورة ستار الدوري الإسباني بلس يوتيوب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ، كورة ستار الاسطورة بث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت برشلونة وأتلتيكو مدريد liveمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع، برصيد 25 نقطة، ويعول أتلتيكو على مباراة اليوم للدخول في المنافسة المباشرة على لقب البطولة الإسبانية..
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، جونيور فيربو
خط الوسط: آرثر ميلو، دي يونج، أرتورو فيدال
في الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان
بث مباشر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد اليوم ضد برشلونة كورة ستار الدوري الإسباني بلس يوتيوب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ، كورة ستار الاسطورة بث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت برشلونة وأتلتيكو مدريد liveمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع، برصيد 25 نقطة، ويعول أتلتيكو على مباراة اليوم للدخول في المنافسة المباشرة على لقب البطولة الإسبانية، يرغب فريق أتلتيكو مدريد أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل اقتحام المربع الذهبي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.
في حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: لودي، هيرموسو، فيليبي، تريبير
خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤول نيجيز، جواو فيليكس
في الهجوم: موراتا، آنخيل كوريا
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
وستكون مباراة برشلونة اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي البلوغرانا بضغط المباريات بعد المواجهة المجهدة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.يلا شوت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة اون لاين، مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ غياب العديد من لاعبي برشلونة بسبب الإصابة وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي، كورة بلس يلا شوت برشلونة وأتلتيكو مدريد، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرالبث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية كورة


Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ثلث ساعة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 23 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ ساعة الا ربع

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعة

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status