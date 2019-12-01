عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بنظرة وصورة".. ريم مصطفى تروج لمسلسلها الجديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:47 م
Advertisements
ريم مصطفى
ريم مصطفى
لمياء علي
Advertisements
روجت الفنانة ريم مصطفى لمسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، وذلك على طريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وشاركت "ريم"، متابعيها بصورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس بيضاء، وتضع يدها على رأسها، وبنظرة ثاقبة روجت لمسلسها القادم وعلقت بكلمة "شديد الخطورة".

وكانت ريم مصطفى قد كشفت تفاصيل دورها في المسلسل خلال لقاء لها وقالت إنها أول مرة ستقدم دور أكشن، الأمر الذي اضطرها إلى خوض تدريبات قتالية معينة منها رياضة البوكس، وأكدت أنه مسلسل أقرب إلى روح الأفلام الأمريكية".

ويشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ أقل من ساعة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 23 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ أقل من نصف ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ريم عبد القادر ابنة هاني سلامة في مسلسل "قمر هادئ"

منة فضالي تروج لمسلسها الجديد "قيد عائلي".. تعرف على موعد عرضه

اليوم.. الحلقة السادسة من "قمر هادى" تشهد أول ظهور لـ مريم حسن

الطفلة ريم عبدالقادر هدية رؤوف عبدالعزيز للمشاهدين في رمضان

شاهد.. فيديو طريف لمحمد سعد مع مؤلف مسلسل "شديد الخطورة"

أحمد العوضي وأحدث صورة من كواليس مسلسل "شديد الخطورة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status