"بنظرة وصورة".. ريم مصطفى تروج لمسلسلها الجديد

روجت الفنانة ريم مصطفى لمسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، وذلك على طريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".



وشاركت "ريم"، متابعيها بصورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس بيضاء، وتضع يدها على رأسها، وبنظرة ثاقبة روجت لمسلسها القادم وعلقت بكلمة "شديد الخطورة".



وكانت ريم مصطفى قد كشفت تفاصيل دورها في المسلسل خلال لقاء لها وقالت إنها أول مرة ستقدم دور أكشن، الأمر الذي اضطرها إلى خوض تدريبات قتالية معينة منها رياضة البوكس، وأكدت أنه مسلسل أقرب إلى روح الأفلام الأمريكية".



ويشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

