"التموين" تكشف موعد انتهاء تقديم التظلمات

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسباب انخفاض أسعار السلع، موضحًا أن مجموعة عوامل أدت إلى تخفيض الأسعار على رأسها ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن انخفاض أسعار بعض السلع عالميًا أدى إلى تخيفض أسعار السلع أيضًا، فضلًا عن تدخل أجهزة الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع، وزيادة العرض، ووفرة السلع، وضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية.



وأشار إلى أنه تم تخفيض انخفاض أسعار اللحوم، والزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، لافتًا إلى أن وزير التموين مد فترة تقديم التظلمات 15 يومًا، لتنتهي يوم 15 ديسمبر 2019.

