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Cairo ICT انطلاق معرض القاهرة الدولي للاتصالات في دورته الـ 23 تحت شعار "The Digital Experience"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:34 م
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Cairo ICT
Cairo ICT
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انطلاق الدورة الـ 23 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات "Cairo ICT" في دورته الـ 23، اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، والمُنعقد للعام السادس على التوالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 4 ديسمبر، تحت شعار "مصر الرقمية". 

وكان الرئيس السيسي قد افتتح معرض Cairo ICT خلال 4 سنوات الماضية، أطلق خلالها العديد من المبادرات التى تساهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
 
وافتتح الرئيس السيسي، الدورة الـ 23 من مؤتمر Cairo ICT لعام 2019، وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته.
 
وتفقد الرئيس السيسي أروقة معرض Cairo ICT خلال الافتتاح، حيث تفقد جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمع لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمى ومنصة مصر الرقمية، ثم تفقد أجنحة وزارات الدفاع، والداخلية والإنتاج الحربي، المالية، التضامن الاجتماعي، التخطيط، وهيئة البريد المصري، والبنك المركزي.
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الكلمات المفتاحية

معرض القاهرة الدولي للاتصالات معرض القاهرة الدولي الرئيس السيسي cairo ict

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