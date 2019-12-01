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« يلا شوت BARCELONA» مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونة beIN SPORT اونلا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة أتليتيكو مدريد YALLA SHOOT
مشاهدة مباشرة YALLA KORA رابط مباشر جودة متعددة، تابع بث مباشر مباراة برشلونة أتليتيكو مدريد اليوم الأحد في بطولة الدوري الإسباني يلا شوت يلا كورة كورة ستار COOL KORA برابط مباشر وسريع.
شاهد قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتليتيكو مدريد متابعة مباشرة دوري بلس، مشاهدة مباراة برشلونة و أتليتيكو مدريد لايف كورة بين ماتش موبي كورة.
يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني yalla shoot وأتليتيكو مدريد ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني، وتشهد المباراة GOAL LIVEمواجهة خارج الخطوط بين إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ودييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد .
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مشاهدة مباراة برشلونة و أتليتيكو مدريد مباشرة كورة ستار MAMAHD ويقدم لكم موقع "الفجر" خدمة مشاهدة المباراة من خلال رابط سريع ومباشر يلاشوت cool kora كول كورة.
التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد أتليتيكو مدريد
تابع من هنا لحظة بلحظة البث الحي لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند رابط الأسطورة كورة فور لايف YALLAKORA ومتابعة قنوات بين سبورت عبر خدمة beIN Connect .
ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمون لونجليه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو
خط الوسط: أرتورو فيدال – فرانكي دي يونج – آرثر ميلو
خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي
موعد مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها
تابع مباراة دوري الأبطال بين برشلونة وأتليتيكو مدريد DAWRI PLUS كورة ستار بجودة عالية دون تقطيع ALASTORA .
تبدأ أحداث المباراة اليوم الأحد 1 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 3 .


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