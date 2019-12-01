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البورصات الخليجية تنهي أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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ارتفعت البورصات الخليجية فى أول تعاملات الأسبوع ، ليصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة.

وزاد سهم عطاء التعليمية 2.2 بالمئة بعد توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة 92.1 بالمئة من أسهم شركة مدارس المملكة.

وارتفع مؤشر السوق القطرية 0.4 بالمئة منهيا موجة تراجع استمرت ثلاثة أيام. وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة واحد بالمئة وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 1.5 بالمئة.

وأغلق سوق الأسهم الكويتية مرتفعا 1.8 بالمئة متجاوزا أداء بقية أسواق منطقة الخليج بعد ارتفاع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة أربعة بالمئة وبنك بوبيان بنسبة 2.1 بالمئة.

وأقر بنك البحرين المركزي شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني في حين أكد بنك بوبيان أنه يجري محادثات لشراء بقية أسهم بنك لندن والشرق الأوسط.

وبورصتا أبوظبي ودبي مغلقتان لمدة ثلاثة أيام وتستأنفان العمل يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول.
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