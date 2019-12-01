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نوفمبر الأسود.. 4 نجوم تعرضوا لأزمات صحية مؤخرًا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:04 م
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رامي جمال
رامي جمال
رشا عادل
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تعرض 4 نجوم من الفنانين لأزمات صحية مفاجئة مؤخرًا جعلتهم يخضعون للعلاج وإجراء عمليات جراحية، وأدت لدخولهم المستشفى بعيدًا عن شائعات المرض والوفاة التي يتم تناقلها حول الفنانين.

الفنان رامي جمال

اعلن رامي جمال، منذ فترة أنه يعاني من مرض البهاق منذ عام، من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتضامن معه عدد كبير من جمهوره.

محمد منير

كما اعلن الكينج محمد منير، خلال حفلته في مهرجان الموسيقي العربية، انه يعاني من مرض في مفصل الحوض، وظهر التعب الشديد عليه خلال الحفلة حيث غني على كرسي.

نيللي كريم

نشرت االفنانة نيللي كريم، مجموعة من الصور لها من داخل المستشفي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واعلنت انها اجرت عملية جراحية لأستصال ورم حميد في عصب الوجه.

محمد فؤاد

الفنان محمد فؤاد تعرض لأزمة صحية وتم نقله إلي طوارئ مستشفي دار الحكمة ولكن حالته الصحية استقرت الأن، كما يخضع لبعض التحاليل والفحوصات من أجل تحديد المرض.

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