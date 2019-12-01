عبدالعظيم حسين: بدأنا ميكنة منظومة الأعمال الضريبية في نوفمبر الماضي



وأشار "حسين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن وظيفة مفتش الضرائب ستختفي بعد تطبيق ميكنة الإجراءات الضربيبة، حيث سيتمكن المواطن من تقديم اقراره من مكتبه في أي وقت على مدار الـ 24 ساعة من خلال موقع منظومة الاقرارات الضريبية.



وأضاف أن كافة التعاملات الضريبية ما بين الشُعب الخاصة بكل مأمورية، وبين القطاعات بعضها وبعض ستصبح مميكنة بعد اتمام عملية ميكنة العمليات الضريبية، معلنا أنه اعتبارا من 3 نوفمبر الماضي بدأ تطبيق مشروع ميكنة الاجراءات الضريبية.



قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن ميكنة الإجراءات الضريبية مشروع قومي هام للدولة المصرية والمواطنين، وهدفه تقديم خدمات أفضل والتسهيل على المواطنين.