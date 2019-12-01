Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يطالب الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير أمام الهلال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الجهات الأمنية المختصة للسماح بزيادة عدد جماهير الفريق الحاضرة، خلال مباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب مسؤولو القلعة الحمراء، بسبب عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج بالمباراة التي ستُقام على ملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

وكانت الجهات الأمنية أعلنت في وقت سابق، عن تحديد 10 ألاف متفرج خلال مباريات النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة جديدة بعد انتهاء مباراته الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من" الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي".

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز على بني سويف، سعيًا منه لإحراز لقب بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النسخة الماضية على يد بيراميدز سبورت، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق الهلال السوداني، فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 23 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ ساعة الا ربع

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ثلث ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعة و 12 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعة

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 4 ساعات

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status