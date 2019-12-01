يلا شوت BARCELONA TV مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر رابط مباراة برشلونة PLUS GOAL كورة لايف hd messi جودة

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موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني liga live يحل فريق برشلونة ضيف ثقيل علي نظيره اتليتكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة اليوم KOORA GOAL.

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يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة قوية بين برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد الإسبانى KORA on line

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