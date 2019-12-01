عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تنتقل لمعاينة موقع انتحار شاب بمحطة مترو أرض المعارض

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:34 م
Advertisements
النيابة
النيابة
داليا عادل
Advertisements
انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمناظرة جثمان شاب، ألقى بنفسه أسفل عجلات المترو بمحطة أرض المعارض، وأمرت بانتشال الجثة، وإرسالها إلى المشرحة، لإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات مراقبة المحطة للوصول إلى ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو أرض المعارض، يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة مدينة نصر محطة مترو أرض المعارض شاب المشرحة

أخبار تهمك

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعة و 14 دقيقة

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ أقل من ساعة

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 23 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

انتحار شاب أسفل عجلات المترو بمحطة المرج

فيديو من موقع إلقاء شاب بنفسه أمام قطار بمحطة مترو المرج القديمة

عاجل.. بيان من "المترو" بشأن انتحار شاب أسفل عجلات قطار بمحطة المرج القديمة

الأمن ينجح في تحديد هوية الشاب المنتحر بمحطة مترو المرج

التفاصيل الكاملة لانتحار شاب في محطة مترو "عرابي"

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة انتحار شاب أسفل عجلات المترو بمحطة السادات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status