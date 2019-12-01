ننشر السيرة الذاتية لمدير أمن قنا الجديد.. لقبه السكندريون بـ"جيمس بوند"



تدرج مدير أمن قنا الجديد، في العديد من المناصب، حيث كان يعمل في قسم اللبان وسيدى جابر ثم ترقى لمفتش فرقة ثم رئيسا للمباحث الجنائية، ثم مدير مباحث الإسكندرية.



وشغل عبدالحميد أيضًا منصب حكمدار غرب الإسكندرية، ثم إدارة ترخيص السلاح بالإدارة العامة، ثم مديرًا للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.



عرف مدير أمن قنا، بين المواطنين السكندريون بـ" جيمس بوند"، نظرًا لتعامله المتميز وطريقته الاحترافية في البحث الجنائي، الذي جعلته من أبرز قيادات المديرية.



قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعيين اللواء شريف عبدالحميد، مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن قنا، في إطار حركة تنقلات في صفوف قيادات الوزارة بعدد من الإدارات والمديريات.