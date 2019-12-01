Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر السيرة الذاتية لمدير أمن قنا الجديد.. لقبه السكندريون بـ"جيمس بوند"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:32 م
Advertisements
اللواء شريف عبدالحميد
اللواء شريف عبدالحميد
بسام عبدالحميد
Advertisements
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعيين اللواء شريف عبدالحميد، مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن قنا، في إطار حركة تنقلات في صفوف قيادات الوزارة بعدد من الإدارات والمديريات. 

تدرج مدير أمن قنا الجديد، في العديد من المناصب، حيث كان يعمل في قسم اللبان وسيدى جابر ثم ترقى لمفتش فرقة ثم رئيسا للمباحث الجنائية، ثم مدير مباحث الإسكندرية.

وشغل عبدالحميد أيضًا منصب حكمدار غرب الإسكندرية، ثم إدارة ترخيص السلاح بالإدارة العامة، ثم مديرًا للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.

عرف مدير أمن قنا، بين المواطنين السكندريون بـ" جيمس بوند"، نظرًا لتعامله المتميز وطريقته الاحترافية في البحث الجنائي، الذي جعلته من أبرز قيادات المديرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مديرية امن قنا امن قنا اللواء شريف عبدالحميد اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ 14 دقيقة

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعة و نصف

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر حركة تنقلات ضباط مديرية أمن الإسكندرية

ننشر السيرة الذاتية لـ "القمري" مدير أمن البحيرة الجديد

لُقب بالجنرال المُبتسم.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد؟

حركة تنقلات الداخلية.. مدير أمن الأقصر رئيسا لقطاع الجنوب والحكمدار خلفا له

تعرف على مدير أمن سوهاج الجديد اللواء حسن محمود

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

07:17 م

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status