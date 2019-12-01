"حل مشاكل النوبيين وزاد إنتاج الثروة السمكية" طارق مرزوق مدير أمن الجيزة الجديد (بروفايل)



- "مرزوق "رجل المهام الصعبة في حل مشاكل النوبيين وزيادة الثروة السمكية

وشغل اللواء طارق مرزوق، منصب مساعد مدير أمن أسوان واشرف على عملية تأمين المسطح الماى لبحيرة ناصر وزيادة انتاج الثروة السمكية وحل المشاكل للنوبيين.



- "رجل الأزمات"

كما شغل اللواء طارق، منصب رئيس قطاع شرق القاهرة قبل أن يتم تصعيده حكمدارا لمديرية أمن القاهرة، وشهد كل من عملوا معه بهدوئه وحكمته في التعامل مع الازمات وكفائته الشرطية والجنائية.



يذكر أن، وزاة الداخلية، أصدرت قرار حركة تنقلات لعدد من مديري الامن بعدد من المحافظات وكان من ضمنها لعدد من مساعديه ومديري الامن بعدة محافظات وتضمنت الحركة تعيين اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء محمد الشريف بعد تعيينه محافظا للاسكندرية في حركة المحافظين منذ أيام.



اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة الجديد، شغل العديد من المناصب على مدار 30 عامًا تدرج فى العمل الوظيفي، وعمل في مباحث الأموال العامة بإدارة الكسب غير المشروع،وتقلد المناصب القيادية بعدد من بإدارات مديرية أمن القاهرة.