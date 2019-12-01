أحمد داوود: "لما كبرت قولت ياريت ماكنت حلمت ولا اتمنيت"





تجسد دينا الشربيني في المسلسل دور "محامية"، تبحث عن ظروف مقتل شقيقتها ريهام عبد الغفور التي تعمل فنانة تشكيلية يتم قتلها في ظروف غامضة. تثار الشكوك في كل من حولها؛ حتى أمها وزوجها أحمد السعدني الذي يعاني مطاردة شبح زوجته له. تقدم سوسن بدر دور والدتها حيث تحمل هذه شخصية الكثير من التساؤلات، وتخفي ورائها أسرارًا كثيرة.





المسلسل من بطولة كلا من"دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، سوسن بدر".

نشر الفنان أحمد داوود على حسابه الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له ظهر فيها كرجل عجوز.وكتب 'داوود' على المنشور الخاص به ساخرا مع متابعيه: "ولما كبرت قلت ياريت مكنت حلمت ولا اتمنيت .. قلت ياريتني فضلت صغير زي زمان".يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داوود السينمائية فيلم "ولاد رزق"، وهو فيلم جريمة-حركة مصري، من إخراج طارق العريان وزياد الوشاحي وتأليف صلاح الجهيني، ومن بطولة كلا"أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين آمين، محمد لطفى، ندي موسي".ويذكر أيضاً أن آخر أعمال داوود الدرامية مسلسل"زي الشمس"، الذي شارك فيه فى السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل قصته مقتبسة من المسلسل الإيطالي أخت تعتمد أحداثه علي الإثارة والتشويق كما يحمل لمحة رعب.