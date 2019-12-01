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يسرا تتألق بالقفطان المغربي في مهرجان مراكش الدولي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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يسرا
يسرا
لمياء علي
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تألقت الفنانة يسرا، في مهرجان مراكش السينمائي الدولي، بالقفطان المغربي والذي أضفى على إطلالتها طابعًا خاصًا وأناقة بلا حدود.

وكانت يسرا قد شاركت جمهورها بصور جديدة تظهر جمال إطلالتها، وبرفقتها كلًا من النجمتين إلهام شاهين وهند صبري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يسرا قائلة: "من العشاء الملكي خلال مهرجان مراكش السينمائي الدولي الثامن عشر".

نبذة عن مهرجان مراكش السينمائي الدولي

انطلقت فعاليات مهرجان مراكش الدولى الرابع لتبادل الثقافات مساء أمس السبت، وذلك في مدينة مراكش بالمغرب  تحت شعار "المغرب بلد التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان".

واليوم، واصلت فعاليات المهرجان ببرنامج دسم ملئ  بالأنشطة الثقافية والعلمية والفنية المتنوعة (مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية ومعارض الفنون التشكيلية وموسيقى ومسابقات ملكات الجمال وعروض الأزياء للقفطان المغربي التقليدي وسفراء النوايا الحسنة وندوات ومحاضرات علمية وأكايمية).
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