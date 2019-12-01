الصحة لـ المصريين: مش هنسبكم إلا وأنتم بـ 100 مليون صحة

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، إن الشعب المصري مبهر، وأذهل العالم بوعيه وحرصه على المشاركة في مبارة 100 مليون صحة للاطمئنان على صحته، مؤكدة أن نجاح الحملة ينسب للمصريين.



وأضافت "غلاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، مخاطبة المصريين: "مش هنسبكم غير وأنتم بـ 100 مليون صحة"، داعية السيدات إلى التوجه للكشف ضمن مبادرة صحة المرأة والتي تتضمن الفحص المبكر لسرطان الثدي.



وأوضحت مديرة مبارة 100 مليون صحة، أن مبادرة "حقك تنظمي" تستهدف مساعدة المرأة على اختيار وسيلة تنظم الأسرة المناسبة لها، والتعرف على كل وسيلة وفائدتها ومدى مناسبتها لها.

