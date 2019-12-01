يلا شوت LIVE GOAL مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف ليفربول YALLA barce

يستضيف ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة قوية بين برشلونة الإسباني، ضد أتليتكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، لحساب الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.

كورة ستار ويلتقي برشلونة أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد أتليتكو مدريد KORA STARA، بالليجا الأسبانية

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

وتقام مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

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كورة بلس برشلونة ضد أتليتكو مدريد، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 25 نقطة بجدول الترتيب، KORA PLUS شاهد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بالليجا.

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