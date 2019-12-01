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يلا شوت LIVE GOAL مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف ليفربول YALLA barce

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:18 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة قوية بين برشلونة الإسباني، ضد أتليتكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، لحساب الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.
كورة ستار ويلتقي برشلونة أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد أتليتكو مدريد KORA STARA، بالليجا الأسبانية
موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني
وتقام مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني
لايف شووت بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد وتذاع مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، شاهد LIVE SHOOT مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بالجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.
ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل العودة مجددا لقمة الدوري، تابع كورة برشلونة ضيفًا على أتليتكو مدريد، بالجولة الخامسة عشر لليجا KORA GOAL.
كورة بلس برشلونة ضد أتليتكو مدريد، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 25 نقطة بجدول الترتيب، KORA PLUS شاهد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بالليجا.
كوول كورة، حيث يطمح البلوجرانا، لاستغلال الفوز الذي حققه مؤخرًا على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثية دون رد بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تابع مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عبر رابط COOL KORA بالدوري الإسباني.
ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد على ملعب متروبوليتانو عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora.


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