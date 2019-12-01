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كورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر Messi YALLA شوت TIME barcelona كورة ستار رابط سريع N

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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ينتظر عشاق الكرة العالمية و الأوربية اليوم الأحد مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي اتلتيكو مدريد أمام نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالعاصمة الإسبانية مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر، يلا شووت برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني yalla shoot بث مباشر أتلتيكو مدريد ضد برشلونة.
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