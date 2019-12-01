انتحار شاب أسفل عجلات مترو محطة أرض المعارض

لقى شاب مصرعه بإلقاء نفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالقاهرة.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو أرض المعارض، يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه.



وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث والتوصل لهويته المنتحر.