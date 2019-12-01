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كورة لايف Messi مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLA MATCH كورة لايف رابط برشلونة LIONEL MESSI جول PLUS

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي برشلونة الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر KORA GOAL من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA ONLINE ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية KORA LIVE على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
وستذاع مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD3" بتعليق حفيظ دراجي.
بث مباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة اليوم
ويتواجد نادي برشلونة KORA ONLINE في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي أتلتيكو مدريد YALLA SHOOT في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.


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