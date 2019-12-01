أشرف عبد الباقي يوجه رسالة لهاني رمزي بعد اقتحامه مسرح مصر أمس

أعرب أشرف عبدالباقي، عن سعادته بحضور الفنان هاني رمزي، الليلة الآخيرة من عروض مسرح مصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أشرف مقطع فيديو من كواليس الليلة الأخيرة في المسرحية، وعلق أشرف على الصورة قائلاً: "عاجل هاني رمزي يقتحم مسرح مصر في آخر يوم عرض، أحلى مفاجأة نورتنا يا هاني".



ثم مازح أشرف عمر متولي قائلاً: 'و أخيرًا لقينا حد طولك يا عمر، ختام مسرح مصر"، وتوالت عليه التعليقات مُعلنين عن حزنهم الشديد لانتهاء عروض مسرحيتهم المُفضلة.



وحرص الفنان أشرف عبد الباقي على وداع مُحبيه بطريقة جديدة، حيث حرص على التقاط سيلفي مع أبطال مسرح مصر والجمهور، تخليدًا لهذه اللحظة.



"مسرح مصر"، بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، أوس أوس، مصطفي بسط، ويزو، علي ربيع، دينا محسن، محمد أنور، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، محمد أنور ، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.



والجدير بالذكر أنَّ أشرف عبد الباقي سافر مؤخرًا مع أبطال فرقة مسرح مصر إلى السعودية، وتم عرض المسرحية ضمن في موسم الرياض، برعاية المستشار تلك ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

