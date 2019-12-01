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"لا بوكليت ولا بابل شيت".. التعليم تكشف طريقة امتحان الصف الأول الثانوي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي التى تجري ورقيا في يناير المقبل لن تكون بنظام البوكليت.

وأضاف رضا حجازي لـ"الفجر" أن الامتحان سيكون ورقة الاسئلة هي نفسها التي يتم فيها الإجابة، مشيرا الي أن ما تم تداوله عن "البابل شيت" غير صحيح وهذا نظام في الجامعات لا يتم تطبيقه في المدارس وأنه يكون بنظام الأرقام وهذا غير مطبق.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 20202019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.
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الكلمات المفتاحية

امتحانات الصف الأول الثانوي التعليم العام التربية والتعليم البوكليت

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