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بعد الفيديو الاباحي.. تعرف على العقوبة المتوقعة لزوج الراقصة جوهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
داليا الحسين
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كشف المحامي بالنقض فرج عاشور، العقوبة القانونية لنشر فيديوهات إباحية للراقصة "جوهرة"، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الحالة من قام بنشر الفيديو "مجهول".

وأوضح "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن زوج الراقصة جوهرة قال إنه صور هذه الفيديو لنفسه ولكن بعض أصدقائه قاموا بترويج الفيديو؛ وهذا الأمر مجرم قانونًا.

وتابع المحامي بالنقض أن العقوبة التي تنتظر زوج الراقصة تبدأ من 6 شهور إلى 5 سنوات بتهمة تصوير فيديو إباحي لزوجة دون إذن، بينما عقوبة إذاعة الفيديو من سنة إلى 3 سنوات.

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