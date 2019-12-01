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أزمات الراقصة "جوهرة" من البدلة العارية للفيديوهات المُخلة بالآداب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:06 م
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هدى زيدان
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عادت الفنانة الروسية "إيكانريما أندريفا"، لتصدر قائمة محرك البحث الأشهر جوجل، بعد تداول فيديوهات مخلة لها بصحبة أحد الأشخاص، والذي خرج ليؤكد أنه زوجها، وأن الفيديوهات كانت للذكرى، على حد تعبيره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتم نشرها بعد سرقة هاتفه من قبل بعض أصدقائه.

ويبدو أن "جوهرة" أو "إيكانريما أندريفا" اعتادت على أن تكون مصدرًا للجدل منذ وصولها إلى مصر، واحترافها مهنة الرقص الشرقي.

وترصد" الفجر" عددًا من الأزمات التي واجهت "جوهرة".

القبض على جوهرة بسبب "بدلة رقص"

ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار القبض على جوهرة عام 2018، عقب انتشار فيديو لها وهي ترقص على أغنية مهرجان "لأ لأ"، وكانت مرتدية حينها بدلة رقص شبه عارية وغير مطابقة للمواصفات، حيث تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون "شورت".

ووجهت النيابة حينها للراقصة الروسية اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، وألقى القبض عليها، وحجزت لمدة 3 أيام، وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية، ثم تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية.

ترحيل جوهرة خارج مصر

بعد ضبطها ببدلة الرقص الفاضحة صدر قرار بإبعاد جوهرة من البلاد، ومنع دخولها مجددًا، وتذرع محاميها وقتها بأن الراقصة دخلت مصر بعقد عمل وليس بتاشيرةٍ سياحية، وتم وقف تنفيذ القرار واستئنفت جوهرة عملها في مصر.

زواج عرفي من مصري

عقب أزمة ترحيلها من مصر، تدوالت مواقع إخبارية أنباءً حول زواج جوهرة من شاب مصري، كي تحل أزمته مع الجوازات والهجرة، وتستكمل عملها فى مصر، لكن محاميها نفى الأمر، وأكد أنها متزوجة من راقص روسي.

وعاد محامي جوهرة ليؤكد طلاقها من الراقص الروسي، ما أكد شائعة سعيها للزواج من مصري؛ سعيًا للحصول على الجنسية المصرية. 

الحكم بحبس جوهرة

صدر حكم بالحبس على الراقصة "جوهرة"، خلال شهر أبريل الماضي لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز للجمهور، على إثر الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وتقدمت الراقصة الروسية بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها.

هروب جوهرة من مصر والذبحة الصدرية

بعد صدور الحكم بحبسها تواردت أنباء حول هروب "جوهرة" خارج مصر، هربًا من الحكم بحبسها، ولم تتمكن قوة تنفيذ الأحكام من العثور عليها، ولم يستدل على عنوانها، وخرجت الراقصة الروسية بعدها لتؤكد أنها مريضة ومصابة بذبحةٍ صدرية، منعتها من الكلام.

الفيديوهات المخلة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديوهات مُخلة للراقصة "جوهرة"، برفقة أحد الأشخاص، وسرعان ما خرج الشاب الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات ليؤكد أنه زوجها، مهددًا بملاحقة من سرّب له فيديوهات صورها للذكرى.
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