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أبرزهم الجدي.. تعرف على أكثر الأبراج ميولا للانتحار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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"يارتنى خدت كلامه على محمل الجد".. دائما تحل هذه الكلمات عندما يحذر أحد الأشخاص بالانتحار ويلقى رد فعل ساخرة من قبل المقربين، حيث ازدادت نسب الانتحار فى الايام الماضية بشكل مبالغ فيه وكانت قد أعلنت هيئة منظومة الصحة العالمية إحصائية أن ٨٠٠ ألف شخص ينهون حياتهم بأنفسهم كل عام ما يعادل حالة انتحار كل ٤٠ ثانية.

لذا تواصلت "الفجر" مع خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد، لمعرفة أكثر الأبراج ذات الميول الانتحارية، وكيفية التعامل مع تهديداتهم، ليتصدر قائمة الأبراج الأكثر ميول انتحارية برج "الجدى" من النوعين "الرجال والنساء" فهم أكثر الأبراج المتشائمة التى قد تفكر فى الانتحار، يلى الجدى الرجل من برج العذراء حيث يميل للكآبة ويرى الدنيا بمنظور قاتم.

بينما الأبراج الأقل ميول انتحارية هم السرطان والحوت فتكمن الخطورة فى حساسيتهما الشديدة التى تجعلهم يقعون فى فخ الكآبة بسرعة والأسوأ أنهم ينغلقون على أنفسهم ولا يحاولون التواصل مع الآخرين أو الفضفضة والتنفيس عن غضبهم وحزنهم.

أما عن الأبراج الأكثر مثابرة وتحمل الضغوط النفسيه هم الحمل والثور والميزان والعقرب فيتميزون بقوة التحمل والصبر مع الكثير من التفاؤل مما يجعلهم لا يفقدون الأمل حتى إن وقعوا فى فخ الكآبة يعرفون كيف يخرجوا أنفسهم منه بطريقتهم.

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