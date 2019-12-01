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جدول مباريات يوفنتوس في شهر ديسمبر.. يواجه لاتسيو مرتين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
عبدالرحمن السيد
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يضرب فريق تشيلسي العديد من المواعيد الصعبة خلال شهر ديسمبر، والتي ستحسم وضعه على الصعيد المحلي والأوروبي بدوري الأبطال بنسبة كبيرة، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي مباريات يوفنتوس في شهر ديسمبر.


مباريات يوفنتوس في شهر سبتمبر

لاتسيو ضد يوفنتوس :-

وتقام المباراة يوم 7 ديسمبر المقبل، على ملعب الأوليمبيكو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.


بايرن ليفركوزن ضد يوفنتوس:-

وتقام المباراة يوم 11 ديسمبر المقبل، على ملعب ياي أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


يوفنتوس أودينيزي:-

وتقام المباراة يوم15 ديسمبر المقبل، على ملعب يوفنتوس أرينا، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.


سامبدوريا ضد يوفنتوس:-

وتقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب لويجي فيراريس، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقايق بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.


يوفنتوس ضد لاتسيو:-

وتقام المباراة يوم 22 ديسمبر، على ملعب يوفنتوس أرينا، في تمام السابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.
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يوفنتوس مواعيد المبارايات دوري ابطال اوروبا الدوري الايطالي الجولة الخامسة عشر

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