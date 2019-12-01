أبرزها توتنهام وتشيلسي.. 7 مباريات قوية تنتظر آرسنال في شهر ديسمبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي بقيادة السويدي ليونبيرج المدير الفني، لخوض مباريات من العيار الثقيل خلال شهر ديسمبر الجاري سواء ببطولة الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد الأوروبي.





وكان آرسنال أعلن منذ ساعات قليلة إقالة آوناي إيمري ال مدير الفني السابق من منصبه، بعدما قاد الفريق لسلسلة من النتائج المخيبة لجماهيره وتراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات التي قادها.





وأعلنت إدارة الفريق اللندني، تعين السويدي ليونبيرج مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني يقود دفة الجانرز للأمام والعودة إلى مستواه المعهود.