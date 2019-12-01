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رابط ’’يلا Kora مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر Masry goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش المصري NOW

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:38 م
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مشاهدة مباراة المصري
مشاهدة مباراة المصري
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Yalla Shoot يستضيف فريق نواذيبو الموريتاني نظيره نادي المصري، اليوم YALLA SHOOT الأحد الموافق 1 ديسمبر على ملعب شيخا ولد بيديا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لحساب المجموعة الأولي، ويسعي النادي المصري تحت قيادة إيهاب جلال على تجقيق اول ثلاث نقاط للفريق من موريتانيا لتسهيل مهمة المصري، خلال دور المجموعات، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة المصري اليوم YALLA SHOOT.
KOORA STAR موعد مباراة المصري ونواذيبو ببطولة الكونفدرالية الإفريقية
KOORA STAR تقام مباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية، فى أولى مباريات الغريق المصري بالبطولة ودور المجموعات، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA GOAL.
KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة المصري ونواذيبو ببطولة الكونفدرالية الإفريقية
KOORA STAR يستضيف ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا مباراة النادي المصري ونواذيبو، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية KOORA STAR.
KOORA STAR ويقع النادي المصري ضمن المجموعة الأولي بجانب كل من نادي بيراميدز المصري الأخر وإينوجو رينجرز النيجيري نواذيبو الموريتاني، ويسعي إيهاب جلال ولاعبيه فى تحقيق الفوز علي نظيره نواذيبو الموريتاني YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة المصري بالكونفدرالية اليوم YALLA SHOOT.


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