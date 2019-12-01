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كول كورة Match WEEK مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش المصري (الشوط

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:34 م
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مشاهدة مباراة المصري
مشاهدة مباراة المصري
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يتمتع المصري بالخبرات الأفريقية في المواسم الأخيرة ونجح حتي الآن في الفوز في جميع مبارياته في البطولة الأفريقية وسيحاول الفوز في بداية مبارياته في تلك المجموعة من أجل أن يكون فوزا هاما خارج الديار علي حساب الفريق الموريتاني.
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