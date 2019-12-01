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مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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معرفة موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الاسباني
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية
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