المنصور للسيارات " تحتفل بإفتتاح مركز خدمة جديد لعملاء شيفرولية و أوبل بمدينة نصر





إحتفلت المنصور للسيارت بإفتتاح أحدث مركز خدمة لعملاء شيفرولية وأوبل وذلك بمدينة نصر ليضاف إلى شبكة مراكز خدمة عملاء المنصور للسيارات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .





وحضر حفل الإفتتاح المهندس طارق عطا – العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز والمهندس عادل خضر الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات و أنكوش أرورا مدير العمليات بشركة المنصور للسيارات وزياد الرفاعي مدير عام التسويق وعدد من قيادات الشركتين .





ويقع مركز خدمة عملاء شيفرولية و أوبل الجديد في قلب مدينة نصر بشارع الطيران داخل محطة وقود موبيل ، وتبلغ مساحة المركز 1190 متر مربع ويحتوي على مخزن لقطع الغيار و ورشة إصلاح ومكاتب لخدمة العملاء.

وفي هذا السياق قال المهندس حازم فكري – مدير المركز أن المركز الجديد يقدم كافة خدمات الصيانة السريعة والمتوسطة للعملاء والتي تشمل تغيير الزيت والفلاتر وخدمات "CAR WASH" وملحق به صالة إنتظار عملاء مكيفة ومزودة بخدمة "Wi Fi" مجاني للعملاء ، بالإضافة إلى باب داخلي مؤدي لكافيه circle kالملحق بمحطة التزود بالوقود .





وتابع " فكري " : وبمناسبة الإفتتاح سيحصل العملاء على كارت تخفيض بقيمة 50% على المشروبات من كافيه circle k أثناء تواجدعم بالمركز لإجراء الصيانة .



