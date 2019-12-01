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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش المصري الآن beIN SPORT HD 1

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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مشاهدة مباراة المصري
مشاهدة مباراة المصري
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الرئيسي لنواديبو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياصي سوار الذهب .
مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو اليوم ..
ويطمح المصرى البورسعيدى فى مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة حيث تمكن الفريق البورسعيدى من الفوز في كل المباريات التي خاضها في الكونفدرالية حتى الآن بالعلامة الكاملة قبل خوض منافسات دور المجموعات.

واصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى 20 لاعبًا إلى موريتانيا، وهم: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومعهم كل من: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، سعيدو سيمبوريه، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي، أوستين أموتو.



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