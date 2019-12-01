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من مديرًا لقطاع القاهرة الجديدة لمدير أمن مطروح.. السيرة الذاتية لـ "اللواء عماد كدواني"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:25 م
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اللواء عماد كدواني
اللواء عماد كدواني
داليا عادل
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أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوى المديريات، وقطاعات الأمن، وشملت الحركة تولى اللواء عماد كدواني مديرًا لأمن مطروح، خلفا للواء رضا العمدة الذي تم تعينه مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار.

وكان اللواء عماد كدواني يشغل منصب مديرًا لقطاع القاهرة الجديد، بعد ترقيته لمدير أمن مطروح

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، وشملت الحركة تعيين اللواء عماد صيام مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء اشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة، واللواء رجب عبد العال مديرا لأمن السويس، اللواء سامي غنيم مديرا لأمن الإسكندرية.

وشملت الحركة أيضا تعيين اللواء خالد فوزي مديرًا لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء نائل ثروت مديرًا للأمن الاجتماعي، واللواء هشام البرادعي مديرا لقطاع السجون.

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مصر حركة ترقيات امن مطروح اللواء عماد كدواني اخبار

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