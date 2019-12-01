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«شووت MASRY LIVE» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر رابط ماتش TIME MASRY يلا شوت PLUS رابط ماتش المصري YOUTUBE AHL

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:21 م
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مشاهدة مباراة المصري
مشاهدة مباراة المصري
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يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وإف سي نواذيبو فى نقل مباشر حيث يستضيف الملعب الرئيسي لنواديبو مباراة اليوم 1 ديسمبر التى تجمع بين الفريقين يلا شوت اون لاين مباشر مباريات اليوم فى منافسات الجولة الاولي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى دور المجموعات من البطولة ونتابع المباراة من رابط كورة اون لاين Egyptian vs FC Nouadhibou حيث يلتقى الفريقين مساء اليوم فى منافسات المجموعة الاولى من البطولة يلا شوت فى نقل مباشر لايف .

يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وإف سي نواذيبو
يلا شوت مشاهدة مباراة المصري مع إف سي نواذيبو فى تغطية مباشرة للقاء فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الجولة الاولى يلا شوت مباشر يلا كورة اون مباشر مباريات اليوم فى البطولة الأفريقية حيث تنطلق مباراة اليوم مباشر فى توقيت الساعة 09:00 مساء فى القاهرة وهو توقيت الساعة 10:00 مساء يلا شوت مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

كورة مباشر مباريات اليوم
يلا شوت مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي مباشر مساء اليوم مع فريق إينوجو رينجرزلا فى منافسات المرحلة الاولي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ضمن مباريات المجموعة الاولى من البطولة الأفريقية يلا شوت مباشر من خلال موقع صباح مصر فى تغطية حية للقاء.

يلا شوت مباشر لايف  فى لقاء تترقبه جماهير الفريقين وكرة القدم الأفريقية فى تغطية مباشرة للقاء.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية – المجموعة الاولى




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