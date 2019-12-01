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تعرف على موعد حفل نانسي عجرم في أبو ظبي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:34 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
هبة أحمد
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تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم ٣١ ديسمبر القادم، ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم"، ومن المُقرر أن يُقام في الساعة ٧ مساءً في جزيرة "المارية" بإمارة أبي ظبي، وذلك ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة لعام ٢٠٢٠.

حيث نشرت نانسي البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نانسي على الصورة قائلة :" نحتفل في ليلة رأس السنة مع نانسي عجرم في أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية،تبدأ الإحتفالات من الساعة 7 مساءً". ‎

حفل نانسي عجرم والعسيلي

يُشار أنَّ الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا ، وذلك يوم 14 ديسمبر القادم، في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسيُشاركها في الحفل الفنان محمود العسيلي.

والجدير بالذكر أنَّ الفنانة نانسي أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في الحفل الفنان تامر حسني.
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