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البرنامج الكامل لمباريات بايرن ميونخ خلال شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:17 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ينتظر نادي بايرن ميونخ الألماني عدة مباريات قوية خلال شهر ديسمبر الجاري، على صعيد بطولتي الدوري الألماني "بوندزليجا" ودوري أبطال أوروبا.


وستكون أقوى لقاءات البايرن في هذا الشهر مع منافسيه في الصدارة نادي بوروسيا مونشنجلادباخ ونادي فرايبورج، حيث أدت هزيمة الفريق الأخيرة أمام باير ليفركوزن لتراجع الفريق للمركز الرابع في ترتيب البوندز ليجا برصيد 24 نقطة.


بينما لا تمثل مباراة الجولة الختامية من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، كون البايرن قد حسم أموره بالتأهل لدور الـ 16 في صدارة المجموعة.


وبالأخذ في الإعتبار توقف النشاط الكروي في ألمانيا بعد يوم 21 ديسمبر وقرابة حوالي شهر، سيكون برنامج النادي البافاري خلال هذا الشهر كما يلي:




بوروسيا مونشنجلادباخ – بايرن ميونخ (ملعب بوروسيا بارك) 7 ديسمبر الساعة الرابعة والنصف مساء.


بايرن ميونخ – توتنهام الإنجليزي (ملعب أليانز أرينا) 11 ديسمبر الساعة العاشرة مساء.


بايرن ميونخ – فيردر بريمن (ملعب أليانز أرينا) 14 ديسمبر الساعة الرابعة والنصف مساء.


فرايبورج – بايرن ميونخ (ملعب شوارزفالد أرينا) 17 ديسمبر الساعة التاسعة والنصف مساء.


بايرن ميونخ – فولفسبورج (ملعب أليانز أرينا) 21 ديسمبر الساعة الرابعة والنصف مساء.
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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ الدوري الالماني

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