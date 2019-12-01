«كورة ستار bein TIME» مشاهدة مباراة المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط المصري مباشر beIN SPORT يوتيوب

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الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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مشاهدة مباراة المصري
مشاهدة مباراة المصري
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يلتقي فريقي المصري ونواذيبو ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي 2020، يفتتح ملعب مونسيبال دى نواذيبو اليوم أبوابه بين فريقي إف سي نواذيبو ونظيره نادى المصري البورسعيدي في لقاء قوي للفريق المصري ضمن مستهل الكونفدرالية، أستطاع النادى المصري في اللقاء الماضي بالدوري تحقيق الأنتصار على نادى مصر بنتيجة هدفين دون رد يأتي محتلاً للمركز السادس برصيد 7 نقاط ، حيث سينتهي اللقاء اليوم أمام إف سي نواذيبو في الكونفيدرالية وسيجهز إلي خوض لقاء أمام النادى الأهلي المصري المتصدر حالياً للدوري ، ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية جيدة تساعدة على مباراة الإياب في القاهرة.

تنطلق المواجهة بين فريقي المصري ونواذيبو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق علي محمد علي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو مباشر في لقاء اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي المصري ونواذيبو مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.


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