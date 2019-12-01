أحلام عن اختيارها للمتسابقين: اخترت أصوات استطيع أن أحارب بها

نشرت المطربة الإماراتية أحلام، على حسابها الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لها تجمعها بفريقها الخاص ببرنامج "the voice".



وكتبت أحلام على المنشور "أصوات فريقي رائعه فيها المميز وفيها المميز جداً اخترت اصوات استطيع ان احارب بها اصوات شرقيه عريقه وصوت عربي يغني غربي بصورو محترفة أتمنى لهم التوفيق".



وتابعت أحلام، "وكل من ينطلق من ذا فويس ولو خرج من الحلقات الأخيرة يعتبر نجم وشاشه كل العرب منبر عظيم للشهره والانطلاقة #فريق_أحلام لمن صوتكم راح يكون في الحلقات القادمه #رباب_ناجد أو #إيمان_عبدالغني".



ويشار أن الموسم الخامس من برنامج "The Voice" النسخة العربية انطلق شهر سبتمبر الماضي، وضم الموسم في لجنة التحكيم كلا من: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.



يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية "أنا ما استغني"، من كلماتها، وتأليف الشاعر منصور الشادي، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي و وتريات خالد عز.



الأغنية كلماتها تقول " أنا مااستغني مهما تعبني ..مهما قال إنه بينساني ويروح .. أنا مااستغني مهما عذبني ..مهما يقسي أو تجي منه جروح".