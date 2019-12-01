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محلية البرلمان: الدولة تعمل على تدريب الشباب تمهيدًا لتداول السلطة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:18 م
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النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
كساب أحمد
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين الجديدة قامت بتحريك بعض المحافظين من بعض المحافظات إلى محافظات أخرى، وشملت وجود عدد كبير من نواب المحافظين من الشباب المنتمي لأحزاب سياسية، وهذا يعني أن الدولة تعمل على تدريب الكوادر الحزبية لمسألة تداول السلطة.

وتابع "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، المذاع على فضائية "MBC"، مساء الأحد، أن اختيار نواب محافظين من الشباب من الأحزاب السياسية، يٌمهد لاختيارهم في مناصب عليا سواء محافظ أو وزير، خلال الحكومات المقبلة وهذا شيء طيب جدًا، ونقلة كبيرة.

ولفت إلى أن المحافظين الشباب سوف يكتسبون خبرتهم من خلال ورش العمل المختلفة، أو جلوسه مع الوزراء المرتبطة بعملهم، أو وجودهم في البرلمان من خلال مشاركته في اللجان النوعية.

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الكلمات المفتاحية

النواب المحافظين الشباب الإدارة المحلية

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