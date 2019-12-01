دقيقة حداد داخل معرض ومؤتمر "Cairo ICT" على روح وزير الإتصالات السابق

بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "Cairo ICT 2019"، اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حدادًا على وزير الاتصالات السابق الدكتور طارق كامل، الذي تولي حقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا للدكتور أحمد نظيف أول وزير اتصالات مصر حتى عام 2011.





وأشاد الإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز، المنظمة للمعرض بالدور، الذي قدّمه الوزير الراحل الدكتور طارق كامل بحضور رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملين في مصر بجانب كوكبة من الخبراء والإعلاميين.





وانطلقت الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".





ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظى Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.





وتضم النسخة الثالثة والعشرون من "Cairo ICT" مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، منها المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2018"، والدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX"، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولي DSS - "، والدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، وملتقى الابتكار Innovation Arena" الذي يقام في نسخته الرابعة، والدورة الثانية من "قمة الحكومات للتحول الرقمي" (Dot-Gov MEA).