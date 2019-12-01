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أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. تفاصيل حركة تنقلات محدودة في قيادات وزارة الداخلية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم، حركة تنقلات محدودة في صفوف قيادات الوزارة، ويأتي ذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ وذلك بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وجاءت الحركة على النحو التالي؛
اللواء نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.
اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي – مدير أمن القليوبية.
اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني سيد أحمد – مدير أمن الجيزة.
اللواء هشام فاروق طلب أبو زيد – مدير أمن أسوان.
اللواء صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.
اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس.
اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا.
اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
اللواء سامي عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية.
اللواء عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح.
اللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي – مساعد الوزير لقطاع السجون.
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