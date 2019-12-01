"محلية البرلمان": اختيار نواب المحافظين جاء بعد تدريب واختبارات عديدة





وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نصيحة إلى المحافظين أن يجلسوا مع نوابهم ليتناقشوا سويا في وضع المحافظة، وليحددوا المهام، بحيث يجب أن يكون المحافظ حاضن لنائبه، ويستمع له، ويعرف قدراته.وأشار "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نواب المحافظين يجب أن يعلموا أنهم في سن صغير، وأنهم يحتاجون إلى الخبرة، ولا يجب أن ينافسوا المحافظ، مضيفا مخاطبا نواب المحافظين: "ركز في شغلك، وافهم الشغلانة اللي ربنا اكرمك بيها".وأضاف أن تمكين الشباب يعد نقلة إدارية في تاريخ مصر، موضحًا أن دور نائب المحافظ ليس منافسة المحافظ، بل دوره هو استكمال دور المحافظ.