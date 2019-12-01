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اللواء رجب عبدالعال مديراً لأمن السويس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:11 م
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امن السويس
امن السويس
أبوبكر عبد المعز
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تغييرات في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وشملت حركة التغيرات تعيين اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، خلفًا للواء محمد جاد مدير أمن السويس والذي تم ترقيته مساعد وزير الداخلية لمدن القناة. 




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الكلمات المفتاحية

مصر مديرية امن السويس امن السويس اللواء رجب عبدالعال اخبار

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